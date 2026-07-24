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Культура

«Окно в Европу» назвало фильм открытия

Фестиваль «Окно в Европу» откроется фильмом «Это все она!» Дарьи Чаруши
Марс Медиа

34-й фестиваль «Окно в Европу» назвал фильм открытия. Как сообщили в Telegram-канала мероприятия, смотр откроется фильмом Дарьи Чаруши «Это все она!».

По сюжету тридцатилетняя Вася потерялась по жизни, хотя когда-то была талантлива — она понимает, что катится на дно, а сил выбраться нет. Но она вспоминает о воображаемой подруге из детства Мальвине — женщине-фрике с фиолетовыми волосами и своеобразным чувством юмора. Мальвина вдохновляет Васю найти свою детскую любовь, Стасика. Вася сделает несколько важных открытий — например, почему появилась Мальвина. 

Главные роли в фильме исполнили Марина Васильева, Анастасия Белова, Никита Ефремов, Николай Шрайбер, Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Маргарита Шилова.

«Это все она!» — это очень жизненная комедия. Мы рады впервые представить фильм именно на фестивале «Окно в Европу» и надеемся на теплый прием зрительской аудитории», — говорит продюсер картины Рубен Дишдишян.

Показ пройдет 4 августа в 21.00 после церемонии открытия.

Ранее Евгений Леонов стал лицом фестиваля «Окно в Европу».

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