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Культура

Евгений Леонов стал лицом фестиваля «Окно в Европу»

Фестиваль «Окно в Европу» почтил память Леонова и Митты постером 34-го фестиваля
Фестивал «Окно в Европу»

Актер Евгений Леонов стал лицом 34-го фестиваля «Окно в Европу». Об этом организаторы сообщили в Telegram-канале киносмотра.

На постере нового фестиваля Леонов предстал в образе Пашки из фильма «Гори, гори, моя звезда» Александра Митты. Таким образом, по словам программного директора «Окна в Европу» Андрея Апостолова, удалось почтить память и актера, столетие которое отмечается в 2026 году, и режиссера, которого не стало в 2025-м.

Апостолов напомнил, что одну из ярких ролей в фильме сыграл Марлен Хуциев, чей столетний юбилей отмечали на прошлом фестивале.

«Важен и сам персонаж, сыгранный Леоновым. Не романтик, не визионер, а предприимчивый и неунывающий делец, не теряющий веру в важность и нужность кино, несмотря на самые тяжелые исторические испытания», — объяснил он.

Ранее Игорь Крутой вспомнил, как Евгений Леонов «выбил» ему комнату.

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