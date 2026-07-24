Врач объяснила, связана ли радикальная смена образа Стаса Михайлова с алкоголем

Хирург Мухина: отказ от алкоголя не мог так радикально изменить Стаса Михайлова

Резкое изменение внешности певца Стаса Михайлова, черты лица которого полностью преобразились, сделав его практически неузнаваемым, связано с комплексным антивозрастным подходом. Об этом хирург и косметолог Марият Мухина заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.

Специалист подчеркнула, что после изменений у Михайлова стали более четкими черты лица, взгляд открылся, улучшилось качество кожи, пропали нависшие брыли. Все это может быть только результатом как оперативных вмешательств, так и аппаратных процедур, подчеркнула она.

«Например: лазерное омоложение, SMAS-лифтинг, ботулинотерапия, биоревитализация, — пояснила Мухина. — Работа, честно говоря, выполнена качественно, потому что Михайлову сохранили его индивидуальность, лицо не стало чужим, оно просто обновилось».

В то же время сам исполнитель утверждает, что смог настолько радикально измениться только благодаря правильному питанию и отказу от алкоголя.

До этого Стас Михайлов заявил, что ему удалось похудеть после того, как он отказался от употребления алкоголя. Он также рассказал, что по утрам пьет воду с лимоном, после чего идет в спортзал. При этом завтрак у Михалова может состоять из двух чашек кофе или чая с орехами, а на обед артист чаще всего ест омлет.

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