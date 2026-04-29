«Один раз в день»: Стас Михайлов раскрыл секрет своего похудения

Певец Стас Михайлов раскрыл, что ест один раз в день
Певец, народный артист России Стас Михайлов раскрыл, какой секрет помог ему похудеть. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

По словам Михайлова, ему удалось похудеть после того, как он отказался от употребления алкоголя.

«Почти три года уже не пью. Потому что по чуть-чуть, даже бокал вина, в моем случае не работает: я сразу начинаю есть. Я для себя выработал алгоритм: ем один раз в день, мне это удобно», — поделился артист.

Кроме того, по утрам певец пьет воду с лимоном, после чего идет в спортзал. При этом завтрак у Михалова может состоять из двух чашек кофе или чая с орехами, а на обед артист чаще всего ест омлет.

Михайлов также раскрыл, что на выезде с семьей он ест трех до пяти часов дня. Когда исполнитель вместе с родными возвращается домой, он не ест на ночь. Помимо этого, певец старается отказываться от пищи перед своими концертами. Однако артисту сложно отказаться от любимых сладостей, поэтому он может съесть круассан.

До этого Стас Михайлов отпраздновал свое 57-летие в особняке, стоимость которого оценивается в миллиард рублей. Певец собрал в доме самых близких друзей и звездных гостей. Среди приглашенных были замечены Татьяна Навка, Наташа Королева и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Стас Михайлов высказался о необходимости контролировать нейросеть.

 
