«Один раз в день»: Стас Михайлов раскрыл секрет своего похудения

Певец Стас Михайлов раскрыл, что ест один раз в день

Певец, народный артист России Стас Михайлов раскрыл, какой секрет помог ему похудеть. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru.

По словам Михайлова, ему удалось похудеть после того, как он отказался от употребления алкоголя.

«Почти три года уже не пью. Потому что по чуть-чуть, даже бокал вина, в моем случае не работает: я сразу начинаю есть. Я для себя выработал алгоритм: ем один раз в день, мне это удобно», — поделился артист.

Кроме того, по утрам певец пьет воду с лимоном, после чего идет в спортзал. При этом завтрак у Михалова может состоять из двух чашек кофе или чая с орехами, а на обед артист чаще всего ест омлет.

Михайлов также раскрыл, что на выезде с семьей он ест трех до пяти часов дня. Когда исполнитель вместе с родными возвращается домой, он не ест на ночь. Помимо этого, певец старается отказываться от пищи перед своими концертами. Однако артисту сложно отказаться от любимых сладостей, поэтому он может съесть круассан.

