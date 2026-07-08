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Культура

Надежда Бабкина сделала признание о своей нестареющей внешности

Бабкина рассказала, какие пластические операции помогли ей сохранить молодость
ngbabkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Надежда Бабкина рассказала, что ради сохранения молодой внешности прибегала как к услугам косметологов, так и к пластическим операциям. В беседе с Общественной Службой Новостей она подчеркнула, что считает это обязательным для артистов, а также призывает не спешить с пластикой в молодом возрасте.

«У меня была круговая подтяжка лица и некоторые другие уходовые процедуры, о которых говорить не буду, ― заявила певица. ― Я просто считаю, что звезды не имеют права выглядеть плохо. И они просто обязаны посещать косметологов».

Бабкина добавила, что критиковала пластику только в молодом возрасте, так как считает, что этот способ коррекции внешности подходит только для людей зрелого возраста.

До этого Надежда Бабкина призналась, что ей удается сохранять себя в форме благодаря тому, что в течение многих лет она придерживается определенной диеты. Она рассказала, что со времен карантина придерживается системы интервального голодания «8 и 16». Суть метода заключается в том, что около восьми часов можно есть все, что хочется, но потом на 16 часов нужно сделать перерыв и не есть ничего.

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