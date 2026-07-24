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Культура

Адвокат ответила, что даст итальянской актрисе Орнелле Мути российское гражданство

Адвокат Ярмуш: Мути получит все права граждан в случае получения паспорта РФ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Итальянская актриса Орнелла Мути получит те же права, что и остальные россияне, в случае получения гражданства Российской Федерации, однако, она может утратить паспорт за нарушение закона. Об этом aif.ru рассказала адвокат по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

Она напомнила, что российский гражданин по рождению не может быть лишен гражданства, что закреплено в Конституции, однако, на иностранцев это не распространяется.

«Если иностранный гражданин, получивший российское гражданство, совершит преступление или подпадет под перечень оснований, он может этого гражданства быть лишен. В случае, если что-то произойдет с Орнеллой Мути, — конечно, мы понимаем, что она ничего не совершит, — но в случае совершения она может потерять российское гражданство, как и любой иностранец, который получил гражданство РФ», — подчеркнула Ярмуш.

Адвокат добавила, что в остальном после получения паспорта актриса будет пользоваться всей полнотой гражданских прав наравне с остальными гражданами.

22 июля сообщалось, что Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли планируют получить гражданство России. Она поделилась, что они подают заявление на российское гражданство, чтобы «чувствовать себя по-настоящему дома». По словам Ривелли, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения».

Ранее Цыганова призвала Орнеллу Мути высказаться о СВО перед получением паспорта РФ.

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