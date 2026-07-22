Цыганова о решении Орнеллы Мути стать россиянкой: «Может, захочет преподавать в ГИТИСе или ВГИКе»

Певица Вика Цыганова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что решившая стать гражданкой России итальянская актриса Орнелла Мути должна высказаться по поводу СВО и культуры страны.

Артистка призналась, что никогда не относилась плохого к иностранной звезде. По ее мнению, если Мути искренне хочет жить в России, то в этом нет ничего плохого. Цыганова подчеркнула, что выступает против выдачи документов только тем людям, которые убегают от налогов и прячутся в нашей стране.

«Орнелла Мути ничего плохого для России не делала. Если у нее хорошая репутация, она не русофобка, готова поддерживать нашу культуру и ценности, за которые мы боремся, почему нет? Надо брать не какие-то отребья, а людей, которые реально любят Россию и готовы ей послужить, а не просто убегать от налогов в своей стране», — поделилась Цыганова.

Певица считает, что перед получением гражданства Орнелла Мути должна публично высказаться о ситуации в мире, а также рассказать о своих планах в России.

«Я считаю, что она должна высказаться о ситуации, в которой сейчас Россия, и в принципе о культуре, чтобы мы понимали какую-то заинтересованность и искренность в ее поступке. Может, она захочет преподавать в ГИТИСе или ВГИКе, воспитывать артистов. Мне кажется, человека с позицией вполне можно пригласить. А если это все лицемерие и лукавство, то нам своих хватает таких», — отметила артистка.

По словам Цыгановой, желание Мути перебраться в Россию неудивительно. Она рассказала, что актриса могла решиться на такой шаг, чтобы спокойно прожить старость в комфорте и хороших условиях, которые предоставляет наша страна.

Ранее дочь Орнеллы Мути встала на защиту матери после критики поездок в Россию.