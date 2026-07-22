Известная итальянская актриса планирует получить гражданство России

Орнелла Мути с дочерью Найке подадут заявление на получение гражданства РФ

Известная итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь Найке Ривелли планируют получить гражданство России. Об этом Ривелли рассказала в интервью РИА Новости.

«Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома», — сказала певица.

По словам Ривелли, у нее и у Мути есть русские корни, и они не могут «отречься от своего происхождения».

Певица добавила, что они с матерью не подвергались критике по поводу частых поездок в Россию и планов получить паспорт этой страны.

Артистка добавила, что многие в Италии любят Россию и ее культуру.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин дал российское гражданство потомку писателя Льва Толстого, Даниилу Толстому.

В 2021 году Путин официально предоставил гражданство России звезде сериала «Дикий ангел», актрисе Наталье Орейро, а также ее сыну.

Ранее сообщалось, что в России запретят получать гражданство иностранцам с непогашенной судимостью.