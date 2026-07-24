Звезда сериала «Реальные пацаны» заявил о желании собрать Лужники

Актер и музыкант Владимир Селиванов, который выступает под сценическим именем VAVAN, признался, что хотел бы организовать большой концерт в Лужниках. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на мероприятии ко дню своего рождения.

«Конечно бы не отказался от Лужников, но пока сейчас не время. Я выступал в Лужниках, но выступал в сборных концертах, а что касается сольника, то это, наверное, прям громадно и грандиозно», — сказал звезда сериала «Реальные пацаны».

По его мнению, на данный момент в России насчитывается мало музыкантов, которые могли бы собрать Лужники. Артист уточнил, что его мало волнует вопрос прибыли при организации шоу, важнее для него — доставить удовольствие себе и своим поклонникам.

«Это просто такой концерт — обмен энергией, как сказала бы Ольга Бузова, с моими людьми, моими слушателями, кто любит мою музыку», — добавил Селиванов.

Накануне актер Владимир Селиванов в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл, на что потратил первый большой гонорар с «Реальных пацанов». Он признался, что купил машину. По словам артиста, в первую очередь, когда творчество начало приносить деньги, он приобрел себе кроссовки и плеер. Однако, как только гонорары возросли, он смог себе позволить более крупную покупку.

Ранее сообщалось, что Киркоров отказался от дуэта со звездой «Реальных пацанов».