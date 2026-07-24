Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Звезда сериала «Реальные пацаны» заявил о желании собрать Лужники

Актер Селиванов признался, что хотел бы организовать концерт в Лужниках
Личный архив Владимира Селиванова

Актер и музыкант Владимир Селиванов, который выступает под сценическим именем VAVAN, признался, что хотел бы организовать большой концерт в Лужниках. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на мероприятии ко дню своего рождения.

«Конечно бы не отказался от Лужников, но пока сейчас не время. Я выступал в Лужниках, но выступал в сборных концертах, а что касается сольника, то это, наверное, прям громадно и грандиозно», — сказал звезда сериала «Реальные пацаны».

По его мнению, на данный момент в России насчитывается мало музыкантов, которые могли бы собрать Лужники. Артист уточнил, что его мало волнует вопрос прибыли при организации шоу, важнее для него — доставить удовольствие себе и своим поклонникам.

«Это просто такой концерт — обмен энергией, как сказала бы Ольга Бузова, с моими людьми, моими слушателями, кто любит мою музыку», — добавил Селиванов.

Накануне актер Владимир Селиванов в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл, на что потратил первый большой гонорар с «Реальных пацанов». Он признался, что купил машину. По словам артиста, в первую очередь, когда творчество начало приносить деньги, он приобрел себе кроссовки и плеер. Однако, как только гонорары возросли, он смог себе позволить более крупную покупку.

Ранее сообщалось, что Киркоров отказался от дуэта со звездой «Реальных пацанов».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!