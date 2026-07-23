Киркоров отказался от дуэта со звездой «Реальных пацанов»: «Сказал, что уходит в свою классику»

Артист Владимир Селиванов, выступающий под псевдонимом VAVAN, рассказал «Газете.Ru», что предложил Филиппу Киркорову совместный трек, но получил отказ. При этом он подчеркнул, что коллеге понравился материал.

На своем сольном концерте в Москве Селиванов рассказал, что однажды пробовал поработать вместе с исполнителем хита «Зайка моя». Певец написал трек, припев в котором планировал отдать Киркорову.

«Я никогда не мыслю категориями, с кем бы хотел записать фит. Вот у меня рождается песня, и я вижу: вот этот припев классно бы спел Киркоров. Я однажды предложил ему припев, но что-то он отказался. Хотя там он был идеален для него. Может, в другой раз», — поделился Селиванов.

По словам артиста, больше он не предлагал Киркорову треки, однако не против как-нибудь поработать с ним в будущем.

«Песня ему очень понравилась, но он сказал, что уходит сейчас в свою классику. Тогда как раз у него завирусилась песня «Я эту жизнь тебе отдам». Потом мы с ним на съемках пересеклись, я ему с телефона показал свой припев и получил от него ответ. Больше у меня пока предложений для Филиппа Бедросовича нет. Если появятся — предложу. Специально писать не буду», — отметил Селиванов.

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