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Культура

Актер Селиванов раскрыл, на что потратил первый большой гонорар с «Реальных пацанов»

Актер Селиванов признался, что купил машину на гонорары с «Реальных пацанов»
Личный архив Владимира Селиванова

Актер Владимир Селиванов, развивающий также музыкальную карьеру под псевдонимом VAVAN, в беседе с «Газетой.Ru» раскрыл, на что потратил первый большой гонорар с «Реальных пацанов». Он признался, что купил машину.

По словам артиста, в первую очередь, когда творчество начало приносить деньги, он приобрел себе кроссовки и плеер. Однако, как только гонорары возросли, он смог себе позволить более крупную покупку.

«Я помню первую машину, которую я себе купил — Toyota RAV4. Я тогда еще в Перми жил. Мы прославились с «Реальными пацанами», поехали на гастроли, заработали сколько-то денег. Тур был по три недели. И я как раз себе накопил на машину. Это была первая большая покупка моя», — поделился артист.

Изначально Селиванов занимался только актерской карьерой, но уже несколько лет развивается и в музыке. На своем сольном концерте в Москве он признался, что порой приходится выбирать между сферами, и сейчас он отдает предпочтение именно созданию песен.

«Сейчас я выбираю музыку. Я в этом больше поднаторел, здесь я больше себе принадлежу. Кино для меня более сложный жанр, потому что это не только работа над звуком, но и над визуалом, продакшеном. Если ты где-то пробуешься, ты всегда зависишь от продюсеров, кого-то надо убедить на пробах», — рассказал Селиванов.

Ранее звезда «Реальных пацанов» вступился за Катю Лель в конфликте с фанатами.

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