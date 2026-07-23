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Культура

«Я бы им не советовала»: жена Селиванова против медийной карьеры детей

Жена актера Селиванова Алекса заявила, что против развития детей в медиасфере
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Блогерша Алекса (Александра Селиванова – прим. «Газета.Ru») призналась, что не хочет развития детей в медиа. На концерте VAVAN в Москве она рассказала «Газете.Ru», что считает карьеру артиста очень сложной и энергозатратной.

По словам жены актера Владимира Селиванова, она против того, чтобы ее дети в будущем связывали свою жизнь со сценой и соцсетями. Однако Алекса отметила, что примет любой их выбор.

«Если честно, то не хотела бы [медийной карьеры детей]. Потому что это очень сложно эмоционально, это достаточно большой труд, отдача большой энергии другим людям. Если, конечно, дети захотят развиваться в медиа — это их выбор. Но я бы им не советовала», — поделилась Алекса.

На концерт мужа блогерша пришла вместе с маленьким сыном Кириллом, а также дочерью актера от первого брака Евой. Девочка призналась корреспонденту «Газеты.Ru», что хотела бы в будущем стать актрисой.

В 2024 году Селиванов поругался с бывшей женой Викторией Маркиной и обвинил ее в вымогательстве денег и манипуляциях общим ребенком. Позже экс-супругам удалось уладить разногласия. Нынешняя жена актера Алекса рассказала, что сейчас они в хороших отношениях.

«Он (сын Кирилл – прим. «Газета.Ru») на самом деле впервые на мероприятии. Я думаю, ему понравится. Он любит, когда что-то шумное происходит, любит музыку и танцевать, любит папины песни. Ева, дочка Вовы от первого брака, сегодня тоже с нами. Мы в отличных отношениях с мамой Евы», — призналась Алекса.

Ранее актер Селиванов рассказал, куда вложил свой первый крупный гонорар за участие в сериале «Реальные пацаны».

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