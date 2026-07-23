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Культура

«Кто этот ваш Пушкин?»: Иван Ургант взял интервью у Гоголя

Телеведущий Иван Ургант обидел Гоголя вопросом про Пушкина
YouTube

Телеведущий Иван Ургант провел эксклюзивное интервью с Николаем Васильевичем Гоголем в рамках проекта о героях русской литературы. Выпуск опубликован на YouTube.

В беседе Ургант не стал ограничиваться разговорами о литературном наследии и расспросил «классика» о житейских вещах. Выяснилось, что у Гоголя есть свои представления о правильном шашлыке, свои привычки — например, о том, где он предпочитает «заправляться», и даже своя манера держать кий. Не обошел стороной ведущий и детали гардероба писателя.

Один из самых ярких моментов интервью — вопрос о том, правда ли идею «Ревизора» Гоголю подсказал Александр Пушкин.

«Кто этот ваш Пушкин? Ваше все? А я кто?» — обидчиво ответил писатель.

Кульминацией выпуска стало событие, которое можно назвать сенсационным: в эфире прозвучал третий том «Мертвых душ», прочитанный самим автором.

1 июля сообщалось, что Ургант взял интервью у писателя Федора Достоевского. Эпизод выполнен в формате презентации якобы новой книги автора — романа «Идиот».

Ранее Дмитрий Позов рассказал о переменах Ивана Урганта. «Жопу показывал, но стал другим», – отметил он.

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