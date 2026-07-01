Ургант взял интервью у Достоевского

Телеведущий Иван Ургант запустил новый проект, посвященный героям русской литературы. Первый выпуск он опубликовал на YouTube.

В новом выпуске Ургант взял интервью у писателя Федора Достоевского. Сам эпизод выполнен в формате презентации якобы новой книги автора – романа «Идиот».

«В выпуске – модный гардероб классика, кофе, гастрономический гид по фете, а также альтернативный финал романа «Идиот». Представляем вашему вниманию первое телевизионное интервью писателя за последние 150 лет», – отметил телеведущий.

Во время «интервью» Ургант поинтересовался у Достоевского, числится ли он в запрещенных списках, ходил ли на концерт Канье Уэста, а также что думает об оскароносном фильме «Анора» с Юрой Борисовым.

В феврале 2022 года шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции (СВО). Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ, показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

В декабре 2025-го Иван Ургант запустил свой YouTube-канал. Он получил название «Живой Ургант».

Ранее сообщалось, что Ургант получил многомиллионный гонорар за выступление на секретной свадьбе в Казани.