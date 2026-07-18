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Культура

Дмитрий Позов об Иване Урганте: «Жопу показывал, но стал другим»

Комик Позов вспомнил, что Ургант бегал по пляжу с оголенными ягодицами на MTV
«Живой Ургант»/YouTube

Участник проекта «Импровизаторы» Дмитрий Позов поразмышлял о том, как звезды, прославившиеся в молодости, справляются с трансформацией своего образа. Эту тему комик затронул в выпуске шоу «Страхи».

По мнению комика, многие знаменитости пытаются удержать прежний имидж, даже если он не соответствует их возрасту и жизненным взглядам. Однако удачным примером естественного взросления в профессии Позов назвал Ивана Урганта.

Комик вспомнил, как Ургант работал на MTV и не боялся эпатировать публику.

«Там же был Ургант, например, на этом же канале. Жопу показывал. Но он стал другим, и у тебя нет же ощущения «как плохо, что он больше не показывает жопу», — сказал юморист.

Позов привёл в пример передачу, где Ургант спародировал заставку сериала «Спасатели Малибу». Телеведущий пробежался по пляжу, приспустив плавки и частично обнажив ягодицы.

Кроме того, Позов упомянул Яну Чурикову, еще одну бывшую ведущую MTV. По его словам, она тоже изменила свой образ, но сумела сохранить востребованность в индустрии.

Ранее известный телеведущий раскрыл детали ухода из «Вечернего Урганта».

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