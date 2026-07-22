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Культура

В «Ленфильме» сменился гендиректор

Гендиректором «Ленфильма» стал экс-глава департамента кино Минкульта Давиденко
Кристина Кормилицына/РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 22 июля, представил коллективу киностудии «Ленфильм» ее нового генерального директора Дмитрия Давиденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Давиденко сменил на этой должности Надежду Андрющенко, руководившую киностудией с декабря 2024 года. Беглов вручил ей благодарность Губернатора Санкт‑Петербурга. По словам чиновника, Андрющенко продолжит работать на «Ленфильме» в качестве советника гендиректора и возглавит продюсерский центр.

«Ленфильм» всегда был городским и должен таковым и оставаться. В его названии — имя нашего города. Это наша гордость. Нужно, чтобы название «Ленфильм» снова звучало не только в нашей стране, но и на мировых площадках. Конечно, впереди много непростой работы, но уверен, что с таким коллективом мы сумеем этого добиться. У вас сейчас в работе 15 фильмов, а будет еще больше», — сказал Беглов в ходе визита на киностудию.

Давиденко — кандидат искусствоведения, член попечительского совета Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов. До октября 2025 года он был главой департамент кинематографии и цифрового развития Минкультуры России.

До этого министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что киностудия «Ленфильм» после ее передачи Санкт-Петербургу будет сосредоточена на создании патриотического и исторического кино, что позволит поддержать талантливых режиссеров и актеров.

Ранее Путин возмутился «тупым вещам» в российской сфере кино.

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