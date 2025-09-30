На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минкультуры передало «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга

Минкультуры: киностудия «Ленфильм» перешла в собственность Санкт-Петербурга
Алексей Даничев/РИА Новости

Киностудия «Ленфильм» передана в собственность Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минкультуры РФ.

Накануне Росимущество, которое владеет полным пакетом акций АО «Киностудия «Ленфильм», подтвердило наличие распоряжения о передаче киностудии в ведение администрации Санкт-Петербурга.

По данным ТАСС, в конце января петербургский Союз кинематографистов обратился к главе Петербурга Александру Беглову с просьбой рассмотреть вопрос о передаче киностудии в ведение городского комитета культуры. Кинематографическая общественность озаботилась состоянием студии из-за продолжающегося финансового кризиса, с которым не смог справиться ни один из назначенных Росимуществом директоров.

В конце апреля в Арбитражном суде Санкт-Петербурга прошло заседание по делу о банкротстве «Ленфильма». Иск о банкротстве киностудии подала компания «Радмир». После этого на киностудии началась проверка, которую инициировал глава СК Александр Бастрыкин.

Ранее в мусорном баке «Ленфильма» петербуржец нашел раритетную бабину с фильмом «Брат».

