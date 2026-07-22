Автор скандальной скульптуры Аленки создал памятник семье для родного города

В Волжском на территории храма Святых новомучеников и исповедников российских открыли памятник «Семья — малая церковь» работы местного скульптора Николая Карпова, известному как создатель напугавшей людей Аленки. Об открытии сообщила администрация округа в день 72-летия города.

Инициатором создания скульптурной композиции выступил настоятель храма иерей Иоанн Стукалин. По его просьбе Карпов изобразил супружескую пару с двумя детьми: сын стоит рядом с отцом, дочь держит в руках ромашки — символ любви и верности, мать беременна третьим ребенком.

Свою работу Карпов посвятил жене Татьяне, с которой живет более 40 лет. Изваяние изготовлено из композитного материала, его высота составляет 1,2 метра, а вместе с постаментом — около двух метров.

На постаменте установлена табличка с названием «Семья — малая церковь». По словам настоятеля храма, эта фраза принадлежит апостолу Павлу и означает, что в семье, как и в церкви, люди объединены верой, живут в любви и помогают друг другу.

На церемонии открытия присутствовали глава города Игорь Воронин, председатель городской Думы Сергей Аксенов, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, священнослужители и местные жители.

Глава Волжского Игорь Воронин подчеркнул, что чем больше в городе будет таких архитектурных форм, тем лучше, поскольку они не только меняют облик населенного пункта, но и заставляют задуматься о душе.

Карпов напомнил, что ранее создал памятник матерям и детям военного Сталинграда, композицию, посвященную казакам, знаменитых «волжских» сусликов и монумент первым озеленителям города Зое и Вадиму Сапожниковым. Он также отметил, что в России всего два-три памятника, посвященных семье.

Наиболее известен волжский скульптор по памятнику Аленке, который изготовил для нововоронежского села Новая Аленовка. Лицо покровительницы населенного пункта оказалось настолько пугающим, что местные жители воспротивились установке и после открытия продолжили возмущаться.

В результате памятник демонтировали, а потом выставили на торги и продали в 2,5 раза дороже стартовой цены. На месте скульптуры появился новый монумент в честь основательницы села.

Ранее в сети появилось фото жутких изваяний «Маши и Медведя» в российском селе.