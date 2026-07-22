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Культура

Человек‑паук вышел на разминку в Якутске

В Якутске женщина сняла Человека‑паука, который отжимался на мосту

Человек-паук покинул привычные улицы Нью-Йорка и неожиданно объявился в Якутске. Это заметила местная жительница в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Женщина опубликовала в соцсети ролик, где мужчина в костюме Человека-паука отжимается на пешеходном мосту на Теплом озере в Якутске.

Россиянка отметила, что видео не сгенерировано искусственным интеллектом. Она поделилась, что через 15 минут после начала съемки пошел дождь, подпортив разминку местному супергерою.

Также в конце ролика показана юная дочь якутянки, которая была искренне шокирована происходящим.

«Моя второй день ходит и рассказывает, что у нас в городе живет Человек-паук», — сказала женщина.

В конце июня сообщалось, что в Лондоне японский шпиц Финик случайно попал на съемки фильма про человека-паука компании Marvel и прославился в соцсетях. Собака наблюдала за процессом и громко лаяла. В какой-то момент один из членов съемочной группы даже направил камеру на гавкающего зрителя.

Пользователи шутят, что Marvel обязана оставить Финика в финальной версии фильма, а некоторые считают, что хвостатый заслуживает главной роли.

Ранее Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука.

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