Пес случайно попал на съемки фильма Marvel и стал звездой соцсетей

В Лондоне японский шпиц Финик стал звездой соцсетей, попав на съемки Marvel

В Лондоне японский шпиц Финик случайно попал на съемки фильма про человека-паука компании Marvel и прославился в соцсетях. Забавный ролик опубликован в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Финика.

Собака наблюдала за процессом и громко лаяла. В какой-то момент один из членов съемочной группы даже направил камеру на гавкающего зрителя.

Пользователи шутят, что Marvel обязана оставить Финика в финальной версии фильма, а некоторые считают, что хвостатый заслуживает главной роли.

В Таиланде пес по кличке Синуан из кинологического отдела таиландской службы спасения в городских условиях тоже стал звездой интернета — после полета на дроне. Кинологическая поисково-спасательная служба Королевства недавно провела совместную тренировку служебных собак-спасателей с дронами с целью изучения и развития поисково-спасательных возможностей в труднодоступных районах.

Ролик с собакой показал Пятый (армейский) национальный телеканал Таиланда. Материалы выложили в сеть военные операторы. Фото и видео Синуана с подписью «Настоящий четвероногий герой» получило миллионы просмотров в социальных сетях. Пользователи отмечали, что хвостатый был абсолютно спокоен.

Ранее кинолог объяснил, стоит ли брать любимую собаку на свадьбу.