Месси снялся в тизере к новому фильму про Человека-паука

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся в тизере к фильму «Человек-Паук: Новый день», который опубликован на YouTube-канале компании Sony Pictures.

По сюжету Месси заходит в магазин Нью-Йорка, где находится Питер Паркер, в исполнении британского актера Тома Холланда. От удивления при виде футболиста он бросает трубку и падает на пол, после чего интересуется у аргентинца, что он тут делает. Месси отвечает, что ищет Человека-паука.

Сразу после этого Паркер переодевается в Человека-паука и спрашивает у Месси, не боится ли тот высоты. Футболист не понимает вопроса, поскольку говорит в видео по-испански, а в следующем кадре Человек-паук летит на паутине по Нью-Йорку, держа с собой кричащего Месси.

Сборная Аргентины одержала победу над командой Иордании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира со счетом 3:1. На 19-й минуте полузащитник аргентинцев Джовани Ло Чельсо открыл счет. На 31-й минуте Лаутаро Мартинес реализовал пенальти и удвоил преимущество. На 55-й минуте форвард Иордании Мусса Аль-Тамари отыграл один мяч. На 80-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет, забив свой шестой гол на турнире.

Аргентина набрала девять очков в трех матчах и заняла первое место в группе J. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

В 1/16 финала чемпионата мира сборная Аргентина с Месси сыграет с Кабо-Верде 4 июля.

Ранее кот-оракул предсказал вылет Аргентины с ЧМ-2026.