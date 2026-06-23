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Культура

Клавишник Шатунова рассказал, как артист мог отреагировать на ИИ-кавер Уэста

Клавишник Шатунова заявил, что певец не любил каверы на свои песни
Антон Белицкий/РИА «Новости»

Клавишник Юрия Шатунова Игорь Маркс в беседе с «Абзацем» усомнился, что солисту «Ласкового мая» понравился бы ИИ-кавер с Канье Уэстом на песню «Седая ночь».

По словам Маркса, Шатунов не любил, когда его песни перепевали. Клавишник тоже выступил против каверов на треки «Ласкового мая».

«Для меня версия, где поет Юра эту песню, – лучше всего. Другие версии – это уже чисто на хайп, чтобы как-то сделать, что-то переделать такое и туда подвязать еще иностранного артиста», – отметил музыкант.

7 апреля рэпер Тимати опубликовал сделанный с помощью нейросетей англоязычный кавер на «Седую ночь» Юры Шатунова. В ролике песню якобы исполняет Канье Уэст. До этого видео завирусилось в сети.

В комментариях рэперу указали на то, что ролик ненастоящий.

С 6 апреля в российском интернет-поисковике увеличилось число запросов ИИ-трека «Silver Night». Интерес достиг максимального уровня 9–10 апреля, когда поиску ежедневно задавали больше 10 тысяч запросов о композиции. Пользователи сети желали послушать песню, а также скачать и найти перевод на русский.

Ранее автор ИИ-кавера «Седая ночь» обвинил СМИ во лжи.

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