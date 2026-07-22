«Смотрел и улыбался»: сын Донцовой рассказал о поведении хозяина собаки, напавшей на ребенка

Сын Донцовой рассказал о поведении хозяина собаки во время нападения на ребенка

Сын писательницы Дарьи Донцовой Аркадий, ребенка которого покусала соседская собака, рассказал РЕН ТВ о поведении хозяина во время нападения.

Мужчина уточнил, что с 75-летним владельцем животного ранее он не пересекался, не знаком с ним. По его словам, хозяин никак не пытался отогнать животное.

«Он просто стоял, улыбался и смотрел на происходящее», — сказал отец потерпевшего мальчика. Ребенка спас рабочий, принявший удар на себя. После этого он отвел ребенка к родителям.

В данный момент школьник находится в больнице, там он проведет ближайшую неделю для восстановления.

Как рассказали в подмосковной полиции, владелец выгуливал собаку породы акита-ину без намордника.

До этого хозяин собаки, которая напала на внука писательницы Дарьи Донцовой, рассказал свою версию произошедшего. По словам мужчины, несколько детей, в числе которых был 7-летний Саша, катались на квадроцикле. В какой-то момент они слезли с него, и ребенок побежал к собаке. Животное набросилось на мальчика, повалило на землю и стало его грызть. При этом хозяин заявил, что пытался оттянуть пса за поводок.

Ранее собака набросилась на девочку во дворе российской школы и разодрала ей щеку.