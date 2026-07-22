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Культура

Актера Дмитрия Поднозова кремируют

ТАСС: сын актера Поднозова заявил о кремации тела отца
Особняк.Театр/VK

Актер, художественный руководитель и основатель петербургского театра «Особняк» Дмитрий Поднозов, который скончался 20 июля, будет кремирован. Об этом ТАСС сообщил его сын.

«Точно будет кремация. Сейчас мы решаем все организационные вопросы», — сказал он.

Поднозов ушел из жизни 21 июля. Известно, что артист страдал от рака легких с метастазами в мозг, который диагностировали в декабре 2025 года.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года. В 1984 году окончил Российский государственный институт сценических искусств. В конце восьмидесятых стал основателем театра «Особняк». Снялся в более чем ста семидесяти фильмах и сериалах, включая проекты «Чернобыль», «Тайны следствия», «Мажор», «Тест на беременность», «Ледокол», «Духless 2» и «Карамора». У артиста остались супруга, актриса Алиса Олейник, и 27-летний сын.

13 июля новозеландский актер Сэм Нилл, звезда фильмов «Парк Юрского периода» и «Пианино», умер в возрасте 78 лет. «Газета.Ru» вспомнила творческий путь, главные роли и личную жизнь одного из самых известных артистов Новой Зеландии.

Ранее не стало 27-летнего актера из сериала «Тайны следствия».

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