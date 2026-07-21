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Культура

Умер актер Дмитрий Поднозов

Худрук театра «Особняк» Поднозов скончался после борьбы с раком
ВайТ Медиа

Актер, худрук петербургского театра «Особняк» Дмитрий Поднозов скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщили его коллеги на странице театра в социальной сети «ВКонтакте».

Известно, что артист страдал от рака легких с метастазами в мозг, который диагностировали в декабре 2025 года.

«Все мы знаем, что он был выдающимся артистом. А еще он был по-настоящему большим человеком. Человеком, которого всегда можно попросить о помощи, на которого можно опереться. Человеком, который до последнего вел театр и нас всех за собой», — рассказывают о Поднозове в «Особняке».

Дата и время прощания с актером пока неизвестны.

Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года. В 1984 году окончил Российский государственный институт сценических искусств. В конце восьмидесятых стал основателем театра «Особняк». Снялся в более чем ста семидесяти фильмах и сериалах.

Накануне стало известно о смерти в Петербурге музыкального журналиста Андрея Бурлаки.

Ранее умер соавтор мема «Ленин — гриб».

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