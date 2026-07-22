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Культура

«И я на них наложил»: Олег Газманов высмеял введенные против него санкции

Газманов высмеял введенные против него санкции
Vladimir Myshkin/Global Look Press

Певец Олег Газманов высказался в интервью РИА Новости о введенных против него рядом стран ограничениях.

Народный артист России отметил, что санкции наложили Европейский союз, Канада и Новая Зеландия.

«И я на них наложил. Мне неважно, что меня теперь не пускают в Литву. Для меня главное то, что я могу ездить в наши города, поэтому будет большой тур по России для наших людей, для которых я писал, пишу и буду писать свои песни», — заявил исполнитель.

Также Олег Газманов высказал мнение, что интерес молодежи к его творчеству связан с искренностью и смыслом, которые он вкладывает в свои композиции.

По словам артиста, его песни вновь стали востребованными, поскольку в непростые для страны времена людям особенно нужны музыкальные произведения, которые заставляют задуматься и вдохновляют. При этом певец не пишет специально для детей или молодежи, однако некоторые его хиты неожиданно нашли отклик у самых юных слушателей.

Ранее Газманов назвал песню, которая стала пророческой.

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