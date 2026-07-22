Газманов объяснил, почему его хиты стали популярны у зумеров

Народный артист России Олег Газманов заявил в интервью РИА Новости, что интерес молодежи к его творчеству связан с искренностью и смыслом, которые он вкладывает в свои песни.

«Я писал раньше и делаю это сейчас, я себе не изменяю. В этом — моя искренность, наверно, это подкупает. Это невозможно просчитать», — сказал он.

Газманов также считает, что его песни вновь стали востребованными, поскольку в непростые для страны времена людям особенно нужны композиции, которые заставляют задуматься и вдохновляют.

Он отметил, что не пишет песни специально для детей или молодежи, однако некоторые его хиты неожиданно нашли отклик у самых юных слушателей. В качестве примера он привел песни «Танки» и «Вперед, Россия!».

В последние годы творчество Газманова стало популярным среди зумеров. В социальных сетях широкое распространение получили мемы и ролики с использованием его песен. После прошлогоднего выступления артиста на фестивале «Новая волна», где он станцевал вместе с женой Мариной под песню «Я по жизни загулял», флешмоб «Танцуй, как Газманов» стал вирусным. Певец поддержал тренд, записав видеоурок с танцевальными движениями и объявив конкурс.

В мае Олег Газманов рассказал, что не намерен завершать карьеру. Артист признался, что хотел уйти на пенсию в 70 лет, но пока передумал. 74-летний певец добавил, что пока он получает удовольствие от выхода на сцену и дарит удовольствие пришедшим на концерт людям, нужно выходить на сцену, а «нажимать на тормоза» рано.

Ранее Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.