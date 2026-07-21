Украинский актер обвинил ТЦК в избиении и похищении

Украинский актер Вадим Анохин обвинил ТЦК (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкоматов) в избиении и похищении. Видеообращение артиста Одесского академического областного драматического театра цитирует aif.ru.

По словам Анохина, у него есть действующая бронь от мобилизации, однако недавно его задержали. Артист заявил, что сотрудники ТЦК сломали ему палец на левой руке и долгое время не позволяли получить врачебную помощь. Находившийся на месте происшествия сотрудник полиции препятствовал вызову бригады скорой помощи, утверждает он.

После освобождения, продолжил Анохин, ему пришлось самостоятельно обращаться за помощью, а в медицинское учреждение его через час после инцидента доставил другой патрульный.

«Когда меня соизволили отпустить, я выполз на дорогу. Мне пришлось самому себе вызывать скорую, которая не ехала из-за воздушной тревоги», — расссказывает он.

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