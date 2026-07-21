Сыгравший в «Бешеной свадьбе» украинский актер Бушмакин погиб на фронте

Украинский актер Евгений Бушмакин, оказавшийся на фронте после насильной мобилизации, погиб в ходе боевых действий. Об этом сообщило издание «Обозреватель», сославшись на близкую подругу артиста Тоню Ноябреву.

Женщина рассказала, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) задержали Бушмакина возле его дома. По ее словам, актера «почти похитили».

«Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», — добавила Ноябрева.

Евгений Бушмакин родился в городе Полтаве в мае 1981 года. Он работал не только как актер, но и как режиссер и педагог. Известность артист получил после съемок в фильмах «Герой моего времени» и «Бешеная свадьба».

В декабре 2025 года жена бывшего режиссера шоу «Орел и решка» Василия Хомко рассказала, что ее супруг погиб в зоне боевых действий. Мужчина воевал на стороне Вооруженных сил Украины. Как сообщила супруга, Хомко умер еще осенью — 2 октября. На тот момент ему было 45 лет. Иных подробностей, включая обстоятельства гибели режиссера, его жена раскрывать не стала.

Ранее на фронте погиб артист балета Львовской оперы.