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Культура

Жертва Эпштейна пыталась подцепить венерическое заболевание, чтобы его заразить

Секретарша пыталась заразиться ЗППП, чтобы избавиться от Эпштейна
Epstein Estate/House Oversight/Global Look Press

Женщина, представляющаяся бывшей секретаршей американского финансиста Джеффри Эпштейна, рассказала о насилии с его стороны. Как сообщает TMZ, девушка по имени Роза Жиль утверждает, что устроилась на работу к Эпштейну, не сумев построить карьеру модель.

В беседе с журналистами Жиль заявила, что во время собеседования ее попросили помассировать Эпштейну ноги и обнажить грудь, после чего мужчина якобы начал трогать ее и мастурбировать.

В это время против Эпштейна уже было заведено дело о вовлечении в проституцию, и он носил на ноге электронный браслет, который заметила девушка.

По словам Жиль, насилие в ее отношении происходило в течение многих лет — сначала в особняке Эпштейна во Флориде, а затем в Нью-Йорке. Она также призналась что, находясь в Нью-Йорке, пыталась заразиться ЗППП, чтобы заразить Эпштейна и таким образом избавиться от него.

«Я бегала по Нью-Йорку, пытаясь подцепить от ЗППП, чтобы уничтожить педофила», — говорит она.

Эпштейна арестовали 6 июля 2019 года за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми, но в августе того же года его нашли в нью-йоркской тюрьме без признаков жизни.

Недавно россиянка проникла на остров Эпштейна и взяла интервью у его двойника.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн просил о свидании со звездой «Дьявол носит Prada».

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