Телеведущая Алина Вавилонвская проникла на закрытый остров американского миллиардера Джеффри Эпштейна и взяла интервью у его двойника. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе телеканала «Пятница!».

Ведущая тревел-шоу «Белая Амазонка» решила посетить частный остров Литтл-Сент-Джеймс, который впоследствии получил название «остров Эпштейна». Именно здесь совершались преступления, в которых обвиняли миллиардера.



Новый владелец острова — миллионер Стивен Декофф — закрыл его для посещения, и проводники отказались везти Вавилонскую туда, якобы переживая за свою жизнь. Однако россиянка смогла оказаться на острове.

«Мы получили предупреждение от частной охраны, которая потребовала не приближаться к острову и удалить отснятые материалы. Нашу лодку преследовали, а при попытке запустить дрон рядом с островом начал пропадать сигнал. Несмотря на все это, мы добрались до берега и высадились на острове Эпштейна», — похвасталась она.

После экспедиции на Литтл-Сент-Джеймс телеведущая отправилась в Палм-Бич, где встретилась с мужчиной, известным как Палм-Бич Пит, двойником Джеффри Эпштейна. В беседе с россиянкой он отметил, что не был знаком с миллиардером, но однажды оказался с ним на одной вечеринке.



«Он был жутким: очень закрытым, полностью погруженным в себя. На вечеринке было много людей, но вокруг него словно стояла стена — к нему было не подойти. Он просто сидел и ждал, что все будут вокруг него бегать», — вспоминает Палм-Бич Пит.



Эпштейна арестовали 6 июля 2029 года за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних и торговлю людьми, но в августе того же года его нашли в нью-йоркской тюрьме без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что Джеффри Эпштейн просил о свидании со звездой «Дьявол носит Prada».