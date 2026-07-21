Михаил Ефремов исполнит первую после выхода из колонии роль в фильме

Михаил Ефремов сыграет роль в фильме «Отец. Еще отец» впервые после освобождения

Актер Михаил Ефремов исполнит свою первую роль после выхода из колонии в 2025 году в фильме «Отец. Еще отец». Картина была представлен во время питчинга «Фонда кино» в Министерстве культуры, трансляция которого велась на сайте компании.

Новую комедийную драму, в которой Ефремов сыграет главную роль, представил режиссер Александр Баршак. По словам создателей, картина отвечает нескольким государственным приоритетам в сфере культуры.

Одну из главных ролей в фильме также сыграет Данила Козловский. В нем также снимаются Адам Кумаев, Аня Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова. Бюджет картины составляет 130 млн рублей, а ее прокатом займется «НМГ Кинопрокат».

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО. 4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова.

В марте Михаил Ефремов впервые после выхода по УДО сыграл главную роль в психологической драме «Без свидетелей». Спектакль поставили Никита Михалков и Александр Адабашьян.

Ранее Ефремов съехал от семьи к молодой актрисе, ездившей к нему в колонию.