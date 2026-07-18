Умер создатель мема «Ленин — гриб»

Советский и российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов, известный как один из создателей мема «Ленин — гриб», скончался на 68-м году жизни. Об этом написал на странице во «ВКонтакте» его пасынок Всеволод Москвин.

«С прискорбием сообщаем о кончине нашего папы, легенды телевидения, Сергея Леонидовича Шолохова», — говорится в посте.

Москвин добавил, что о месте и дате похорон сообщат дополнительно.

Шолохов родился в Ленинграде 27 сентября 1958 года в семье палеонтолога и архитектора. В школе и университете он изучал языки, а потом работал редактором в издательстве «Изобразительное искусство». В 1986 году защитил диссертацию ««Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина в театре, кино и на телевидении» в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.

Кадр телепередачи «Пятое колесо»

С 1987-го Шолохов работал на телевидении. Он начал с должности редактора, а известность приобрел как один из авторов и ведущих программы «Пятое колесо». Один из ее выпусков известен как «Ленин — гриб» и породил одноименный мем (выпуск был сатирой на псевдонаучные передачи; в нем создатели преподнесли как истину миф, согласно которому Ленин якобы в больших количествах употреблял галлюциногенные грибы и сам в итоге стал грибом).

Позднее журналист вел собственную программу «Тихий дом», был научным сотрудником школы управления Гарварда и руководил продюсерским центром «Петербург — Культура». Шолохов был женат на писательнице и кинокритике Татьяне Москвиной, с которой воспитал двух сыновей.

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