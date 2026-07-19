В Петербурге умер знаток рок-музыки, журналист Андрей Бурлака

Музыкант Максим Тесли (Моисеев) сообщил в Telegram-канале о смерти в Петербурге музыкального журналиста Андрея Бурлаки.

Музыкант отметил, что никто не знал рок-музыку лучше покойного, а три тома его рок-энциклопедии — настольная книга для тех, кто пишет об этой сфере.

«Он (Бурлака. — «Газета.Ru») делал рок-журналистику, когда русский рок был, действительно, важен и для людей и для объективной реальности», — написал Тесли.

Автор поста добавил, что журналисту удалось сделать нишевое хобби работой. Таких людей Тесли считает самыми счастливыми. Музыкант рассказал, что видел Бурлаку около полугода назад на 50-летии группы «Мифы» и вспомнил аксиому: «Если Бурлака не знает о группе, значит группы не существует».

«В качестве собеседования при устройстве на работу в рок-клуб должны показывать фото Бурлаки, если знаешь кто это, ты принят. Апостол Петр сегодня пропустит его без глупых уточнений», — заключил Тесли.

Бурлака родился 4 ноября 1955 года в Красноярске. С 1973 года жил в Ленинграде, где окончил институт точной механики и оптики. Как музыкальный журналист прославился в конце 1980-х, в период рассвета Ленинградского рок-клуба. Бурлака писал для подпольного рок-журнала «Рокси», выпустил десятки дисков и пластинок как редактор и продюсер, организовывал музыкальные фестивали и конференции, много писал о роке. В 2011 году сыграл самого себя в фильме «Прекрасное завтра».

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