Звезде «Универа» Андрею Гайдуляну пришлось оправдываться перед фанатами южнокорейской кей-поп-группы BTS. Он подвергся критике после выпада в сторону коллектива в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Гайдуляну не понравилась музыкальное шоу в перерыве финального матча Чемпионата мира по футболу — 2026 году, где выступали BTS, Мадонна, Джастин Бибер и Шакира. У себя на странице он выложил фрагмент выступления южнокорейской семерки и назвал происходящее «тараканьим цирком».

Поклонники творчества BTS, известные своей сетевой активностью, начали оставлять под постами Гайдуляна комментарии с резко негативной оценкой его мнения. После этого Гайдулян записал новое видеообращение, в котором пояснил, что ничего не имеет против творчества группы. Однако артист уверен, что живые выступления артистов не соответствуют духу Чемпионата мира.

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