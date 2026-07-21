Ганвест попался на обмане с выигрышем на ставке

Super.ru: рэпер Ганвест мог обмануть о выигрыше 180 миллионов рублей на ставке

Рэпер Ганвест (настоящее имя Руслан Гоминов) мог обмануть своих поклонников, заявив о выигрыше 180 миллионов рублей на ставке. Об этом сообщает издание Super.ru.

Артист рассказал, что поставил 110 миллионов рублей. Однако журналисты задумались, откуда у него такие средства: в этом году у Ганвеста всего два сольных концерта, а на частных мероприятиях он получает 1,5 миллиона рублей за 30 минут. Дополнительные деньги он зарабатывает на продаже мерча (от 2000 до 8500 рублей за вещь) и редких рекламных публикациях в соцсетях.

Расследование также обнаружило, что в оригинальном приложении букмекера нет символа рубля, но на скриншотах Ганвеста он то появляется, то исчезает. Кроме того, правила букмекерской конторы запрещают выигрыши более 30 миллионов по одной ставке. Сами же скриншоты выглядят сгенерированными нейросетью.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее сообщалось, что Ганвест стал долларовым миллионером за ночь благодаря ЧМ-2026.