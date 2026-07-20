«Сидеть невозможно»: жена Овечкина раскритиковала условия на финале ЧМ-2026

Супруга российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Настасия в своих соцсетях раскритиковала условия на трибунах на финальном матче чемпионата мира 2026 года.

«Я поняла одно: мне очень повезло, что мой муж играет в хоккей, а не в футбол. Тут такая жара, невозможно сидеть, я задыхаюсь. Понимаю, что холод лучше — всегда можно тепло одеться, а здесь, я не знаю, что делать. Поэтому спасибо Александру Михайловичу, что вы играете в хоккей», — написала Овечкина.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Аргентина играла в меньшинстве с 90+3-й минуты после удаления полузащитника Энцо Фернандеса.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее подросток не смог пережить празднования победы Испании на ЧМ-2026.