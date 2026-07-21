Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Стало известно, где похоронят телеведущего Шолохова

Телеведущего Шолохова похоронят на Смоленском кладбище в Петербурге 26 июля
Владимир Песня/РИА Новости

Похороны российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 июля. Об этом ТАСС рассказал его пасынок Всеволод Москвин.

«Прощание и похороны пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 26 июля», — отметил он.

18 июля Шолохов, известный как один из создателей мема «Ленин — гриб», ушел из жизни в 67 лет.

Шолохов родился в Ленинграде 27 сентября 1958 года в семье палеонтолога и архитектора. В школе и университете он изучал языки, а потом работал редактором в издательстве «Изобразительное искусство». В 1986 году защитил диссертацию ««Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина в театре, кино и на телевидении» в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.

С 1987-го Шолохов работал на телевидении. Он начал с должности редактора, а известность приобрел как один из авторов и ведущих программы «Пятое колесо». Один из ее выпусков с музыкантом Сергеем Курехиным известен как «Ленин — гриб» и породил одноименный мем .

Ранее была названа причина смерти музыкального журналиста Бурлаки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!