Стало известно, где похоронят телеведущего Шолохова

Похороны российского журналиста и телеведущего Сергея Шолохова пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье, 26 июля. Об этом ТАСС рассказал его пасынок Всеволод Москвин.

«Прощание и похороны пройдут на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге 26 июля», — отметил он.

18 июля Шолохов, известный как один из создателей мема «Ленин — гриб», ушел из жизни в 67 лет.

Шолохов родился в Ленинграде 27 сентября 1958 года в семье палеонтолога и архитектора. В школе и университете он изучал языки, а потом работал редактором в издательстве «Изобразительное искусство». В 1986 году защитил диссертацию ««Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина в театре, кино и на телевидении» в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии.

С 1987-го Шолохов работал на телевидении. Он начал с должности редактора, а известность приобрел как один из авторов и ведущих программы «Пятое колесо». Один из ее выпусков с музыкантом Сергеем Курехиным известен как «Ленин — гриб» и породил одноименный мем .

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