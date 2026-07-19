Названа причина смерти музыкального журналиста Бурлаки

Причиной смерти музыкального журналиста Андрея Бурлаки стали последствия недавнего инсульта. Об этом сообщили его близкие в беседе с РИА Новости.

«У Андрея Петровича 20 мая был тяжелый инсульт. Два месяца боролись за восстановление, но, к сожалению, сегодня в 5 утра он умер», — сказали агентству.

О дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.

19 июля музыкант Максим Тесли (Моисеев) сообщил о смерти журналиста Андрея Бурлаки. Музыкант отметил, что никто не знал рок-музыку лучше покойного, а три тома его рок-энциклопедии — настольная книга для тех, кто пишет об этой сфере. Автор поста добавил, что журналисту удалось сделать нишевое хобби работой. Таких людей Тесли считает самыми счастливыми. Музыкант рассказал, что видел Бурлаку около полугода назад на 50-летии группы «Мифы» и вспомнил аксиому: «Если Бурлака не знает о группе, значит группы не существует».

Бурлака родился 4 ноября 1955 года в Красноярске. С 1973 года жил в Ленинграде, где окончил институт точной механики и оптики. Как музыкальный журналист прославился в конце 1980-х, в период рассвета Ленинградского рок-клуба. Бурлака писал для подпольного рок-журнала «Рокси», выпустил десятки дисков и пластинок как редактор и продюсер, организовывал музыкальные фестивали и конференции, много писал о роке. В 2011 году сыграл самого себя в фильме «Прекрасное завтра».

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