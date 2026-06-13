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Культура

Победитель «Битвы экстрасенсов» женился на избраннице на 20 лет моложе

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» женился в Петербурге
ТНТ

Победитель 22-го сезона реалити-шоу «Битва экстрасенсов» женился на избраннице на 20 лет моложе себя. Об этом пишет издание «СтарХит».

Он пошутил, что Кристина сама его «приворожила» — поменяла фамилию на «Левина» еще до свадьбы к его дню рождения.

«Пошла просто и поменяла свою фамилию — это и был подарок на день рождения. И с точки зрения магии слегонца приворожила всей этой ситуацией. Я вспотел, обалдел, но где-то внутри мне от этого было очень приятно», — вспоминает он.

Недавно избраннице экстрасенса исполнилось 30 лет, однако разница в возрасте мужчину не смущает.

Известно, что у семьи Кристины есть гостиничный бизнес в Омске. Так как у Левина имеется опыт в ведении туристических проектов, он надеется, что в будущем жена будет ему помогать в воплощении бизнес-идей.

Максим Левин не стал озвучивать сумму, в которую обошлась ему свадьба, отметив, что сам не знает точной суммы.

Ранее Кейт Хадсон опубликовала фото с женихом, который моложе ее на семь лет.

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