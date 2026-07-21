Анита Цой сменила сцену на выращивание пекинской капусты и свеклы

Певица Анита Цой заявила, что обожает заниматься дачными работами и выращивает на своем огороде большое количество самых разных культур. В беседе с Общественной Службой Новостей звезда призналась, что у нее есть сад и почти 20 теплиц, а ухаживать за растениями помогает целая команда агрономов.

По словам певицы, начала она свое увлечение с выращивания картофеля, моркови, свеклы и прочих овощей, а затем – втянулась в это.

«Когда начала еще закрутками заниматься, то поняла, что мне нужно больше урожая. И теперь у меня почти 20 теплиц с разными видами овощей, есть также сад», — добавила артистка.

На вопрос о секретах борьбы с вредителями, Цой призналась, что одна бы не справилась и в этой работе ей помогают профессиональные агрономы, которые также учат ее правильно подрезать растения, подкармливать их, насыщать почву микроэлементами. К экзотически растениям на своем огороде певица отнесла пекинскую капусту.

До этого ведущая Роза Сябитова заявила, что променяла отдых за границей на подмосковный огород. Она отметила, что раньше часто ездила в другие страны, особенно предпочитая Индию, но из-за нескольких неприятных инцидентов разлюбила такой досуг. Сегодня звездная сваха предпочитает копаться в огороде на своей даче в Подмосковье.

Ранее Анита Цой раскрыла свой диагноз после лечения в онкоцентре.