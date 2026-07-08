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Культура

Анита Цой раскрыла свой диагноз после лечения в онкоцентре

Певица Анита Цой заявила, что лежала в онкоцентре из-за болезни Грейвса
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Анита Цой опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик, в котором опровергла слухи об онкологии.

Исполнительница вышла на связь с поклонниками и коллегами, поскольку появилась волна домыслов о ее здоровье после того, как в апреле она находилась на лечении в онкоцентре.

Цой пояснила, что причина госпитализации связана не с раком, а с давно диагностированной у нее болезнью щитовидной железы.

«Мое заболевание называется болезнь Грейвса. Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалять щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение», — сказала она.

Артистка отметила, что в апреле действительно чувствовала себя очень плохо, но подчеркнула: диагноза «рак» у нее нет.

Недавно сообщалось, что блогерша Валерия Чекалина (она же — Лерчек) может участвовать в судебных заседаниях по своему уголовному делу, которое было приостановлено на фоне ее лечения от рака. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что разрешение на участие в процессе основано на заключении специалистов онкологического центра имени Н. Н. Блохина.

Ранее Лерчек прокомментировала слухи о фейковом раке.

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