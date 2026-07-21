«Лучше не упоминайте Shaman!»: Куртукова раздражается из-за сравнений с певцом

Канал «Свита короля»: певица Куртукова терпеть не может сравнений с Shaman

Певица Татьяна Куртукова устала от постоянных сравнений с Shaman (Ярославом Дроновым). Об этом сообщил Telegram-каналу «Свита короля» источник, близкий к артистке.

Собеседник издания подчеркнул, что любые интервью с Куртуковой часто сводятся к попыткам искусственно связать ее творчество с карьерой Дронова. Певица уверена, что это делается ради хайпа.

«Если собираетесь разговаривать с Татьяной, лучше не упоминайте о Shaman. Ее это раздражает. Поймите правильно: договариваешься, что будет разговор о планах, творчестве, о тебе, а тут ради хайпа вспоминают этого артиста», — заявил представитель команды певицы.

Он также добавил, что артистов некорректно ставить в один ряд: Куртукову он охарактеризовал как «интеллигентную девушку, элиту, которая далеко пойдет», а творчество Shaman описал как ориентированное на «отдельную, специфическую, пролетарскую аудиторию».

«Много крика [у Shaman], смазливая внешность и неумение себя вести в хорошем обществе», — добавил инсайдер.

В июле Татьяна Куртукова заявляла в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что не считает хорошей идею создания совместного трека с Shaman.

Ранее Собчак высказалась о романе Куртуковой и Shaman. В этом много русского секса, отметила она.