Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Собчак о романе Куртуковой и Shaman: «В этом много русского секса»

Певица Куртукова не оценила идею Собчак про пиар-роман с Shaman
Владимир Астапкович/РИА Новости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак спросила у певицы Татьяны Куртуковой, готова ли она на фиктивный роман с певцом Shaman. Беседа звезд состоялась в рамках проекта «Что о тебе думают?» в VK Видео.

Собчак порассуждала о типичных для шоу‑бизнеса приемах и заявила, что пиар-роман — частая форма взаимодействия звезд. По ее мнению, союз Shaman и Куртуковой, чьей образ связан с хитом «Матушка‑земля», стал бы эффектным инфоповодом.

«Shaman, блондин, патриот — такое столкновение двух планет, русского и «Матушки-земли». Вы бы не пролистнули эту страничку в желтой прессе. Это даже интереснее, чем то, что есть сейчас», — уверила телеведущая.

Кроме того, Собчак поинтересовалась, почему до сих пор не появился дуэт артистов. Она считает, что это тоже было бы интересно слушателям.

«Это же прямо Красная шапочка и Волк — это старейшие архетипы. В этом много русского секса», — сказала журналистка.

Однако Татьяна Куртукова назвала саму мысль о пиар-романе «за пределом». По словам певицы, она не тот человек, который готов вступать в отношения ради пиара.

«Пусть эти две чудо-машины едут параллельно», — также ответила она на вопрос о дуэте с Shaman.

Ранее Собчак призналась, что не хочет сыну невесту из провинции. «Захочет сильную хабалку».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!