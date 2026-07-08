Собчак о романе Куртуковой и Shaman: «В этом много русского секса»

Певица Куртукова не оценила идею Собчак про пиар-роман с Shaman

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак спросила у певицы Татьяны Куртуковой, готова ли она на фиктивный роман с певцом Shaman. Беседа звезд состоялась в рамках проекта «Что о тебе думают?» в VK Видео.

Собчак порассуждала о типичных для шоу‑бизнеса приемах и заявила, что пиар-роман — частая форма взаимодействия звезд. По ее мнению, союз Shaman и Куртуковой, чьей образ связан с хитом «Матушка‑земля», стал бы эффектным инфоповодом.

«Shaman, блондин, патриот — такое столкновение двух планет, русского и «Матушки-земли». Вы бы не пролистнули эту страничку в желтой прессе. Это даже интереснее, чем то, что есть сейчас», — уверила телеведущая.

Кроме того, Собчак поинтересовалась, почему до сих пор не появился дуэт артистов. Она считает, что это тоже было бы интересно слушателям.

«Это же прямо Красная шапочка и Волк — это старейшие архетипы. В этом много русского секса», — сказала журналистка.

Однако Татьяна Куртукова назвала саму мысль о пиар-романе «за пределом». По словам певицы, она не тот человек, который готов вступать в отношения ради пиара.

«Пусть эти две чудо-машины едут параллельно», — также ответила она на вопрос о дуэте с Shaman.

Ранее Собчак призналась, что не хочет сыну невесту из провинции. «Захочет сильную хабалку».