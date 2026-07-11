Певица Куртукова заявила, что ее коллаборация с Shaman была бы слишком очевидной

Певица Татьяна Куртукова заявила в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что не считает хорошей идею создания совместного трека с Shaman (Ярославом Дроновым).

«Это было бы слишком очевидно, он настолько в своем амплуа самобытен, что нам и не нужно с ним вместе коллаборировать. Вот когда поступит предложение о дуэте — тогда поговорим. Просто ради хайпа это неуместно», — сказала она.

Куртукова также упомянула, что в медиапространстве активно обсуждают потенциальный фиктивный союз исполнителей. Это случилось после того, как на шоу «Что о тебе думают?» Ксения Собчак заявила, что роман Shaman и Куртуковой стал бы эффектным инфоповодом.

«Был вопрос про фиктивный роман: никакой роман — не фиктивный, не эффективный — никакой невозможен. Я замужняя женщина», — отметила артистка.

Певица Татьяна Куртукова замужем за юристом Никитой Макеевым с 2019 года. Они познакомились еще в школе в Пензе, но тогда просто общались. Спустя примерно десять лет Макеев сам написал Татьяне в соцсетях — и между ними завязался роман. В 2023 году у супругов родилась девочка. Родители выбрали редкое имя — Евника.

Ранее Соседов высказался о карьере Куртуковой. «Большой артисткой она станет, когда будет много новых хитов» – заявил он.