Гуф оказался в больнице Таиланда

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в больницу после своего концерта на Пхукете. Об этом сообщил артист в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Долматов опубликовал серию роликов, в которых поделился кадрами из медицинского учреждения. Он не стал рассказывать в соцсети обстоятельства случившегося.

Однако, как написала одна из интернет-пользовательниц, о происшествии артист сообщил зрителям прямо во время концерта. По ее словам, незадолго до выступления Гуф упал в бассейн на своей вилле.

«На концерте на Пхукете сказал, что сломал ребро, в бассейн упал. Но на концерт после приехал», — поделилась девушка.

Гуф выступил на Пхукете 18 июля 2026 года в лаундж-баре SHAMAN PHUKET в районе Банг Тао.

Недавно сообщалось, что лейбл рэпера Гуфа DOMA заплатит почти полмиллиона рублей за концерт Тимы Белорусских. Иск подало Российское авторское общество (РАО) из-за конфликта вокруг авторских прав на песни Белорусских.

По данным канала, лейбл устроил концерт исполнителя в одном из московских клубов прошлой осенью. Тогда артист исполнил «Незабудку» и другие хиты, а во время перерывов организаторы ставили зарубежные треки. За 5 песен певца и 6 иностранных композиций лейбл получил иск на 467 тысяч рублей.

Ранее концерты Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) массово отменяли в Европе после обвинений в растлении.