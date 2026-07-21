Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Гуф оказался в больнице Таиланда

Рэпер Гуф получил травму незадолго до концерта на Пхукете
therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) попал в больницу после своего концерта на Пхукете. Об этом сообщил артист в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Долматов опубликовал серию роликов, в которых поделился кадрами из медицинского учреждения. Он не стал рассказывать в соцсети обстоятельства случившегося.

Однако, как написала одна из интернет-пользовательниц, о происшествии артист сообщил зрителям прямо во время концерта. По ее словам, незадолго до выступления Гуф упал в бассейн на своей вилле.

«На концерте на Пхукете сказал, что сломал ребро, в бассейн упал. Но на концерт после приехал», — поделилась девушка.

Гуф выступил на Пхукете 18 июля 2026 года в лаундж-баре SHAMAN PHUKET в районе Банг Тао.

Недавно сообщалось, что лейбл рэпера Гуфа DOMA заплатит почти полмиллиона рублей за концерт Тимы Белорусских. Иск подало Российское авторское общество (РАО) из-за конфликта вокруг авторских прав на песни Белорусских.

По данным канала, лейбл устроил концерт исполнителя в одном из московских клубов прошлой осенью. Тогда артист исполнил «Незабудку» и другие хиты, а во время перерывов организаторы ставили зарубежные треки. За 5 песен певца и 6 иностранных композиций лейбл получил иск на 467 тысяч рублей.

Ранее концерты Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) массово отменяли в Европе после обвинений в растлении.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 21 июля. Единое пособие по новым правилам, скидки на ЖКХ и ЕГЭ, на котором не списать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!