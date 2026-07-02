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Культура

Гуфу придется заплатить полмиллиона рублей за концерт Тимы Белорусских

Baza: РАО выиграло дело против лейбла рэпера Гуфа DOMA
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Лейбл рэпера Гуфа DOMA заплатит почти полмиллиона рублей за концерт Тимы Белорусских. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, лейбл DOMA устроил концерт Тимы Белорусских в одном из московских клубов прошлой осенью. Тогда артист исполнил «Незабудку» и другие хиты, а во время перерывов организаторы ставили зарубежные треки. За 5 песен певца и 6 иностранных композиций лейбл получил иск на 467 тысяч рублей.

Иск подало Российское авторское общество (РАО) из-за конфликта вокруг авторских прав на песни Белорусских. Когда в 2020 году артист ушел с лейбла Kaufman Label, права на его старые треки остались у продюсера Александра Розниченко. Из-за этого блокировались некоторые клипы Тимы Белорусских и возникали споры из-за прав на псевдоним певца.

Розниченко после переговоров с лейблом Гуфа направил в РАО письмо о том, что не претендует на деньги за концерт, однако РАО пошло в суд и выиграло дело.

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