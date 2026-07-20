В России начнут маркировать книги Берроуза

Книги Берроуза будут маркировать в России из-за закона о пропаганде наркотиков

В России начнут маркировать книги американского писателя, представителя бит-движения Уильяма Берроуза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отраслевой перечень.

Причиной решения стал закон о пропаганде наркотиков. Так, в перечень вошли семь романов писателя: «Пристань святых», «Джанки», «Билет, который лопнул», «Голый завтрак», «Дикие мальчики», «Мягкая машина» и «Нова Экспресс».

Произведения Берроуза неоднократно вызывали общественный резонанс. В частности, в романе «Джанки» писатель описывал свой опыт приема наркотиков, а произведение «Голый завтрак» содержится огромное количество сцен насилия.

В июне сообщалось, что сборники Владимира Маяковского и Владимира Ленина начнут маркировать в России. Речь идет о книгах «Война и язык» и «Ослиный мост». Решение о маркировки произведений было также связано с законом о пропаганде наркотиков.

С 1 марта начали действовать поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило порядок маркировки таких книг. Согласно правилам, предупреждение должно размещаться на обложке издания.

Ранее Миронов призвал сохранить здравый смысл в борьбе с пропагандой наркотиков в литературе.