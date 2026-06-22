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Культура

Сборники Маяковского и Ленина буду маркировать из-за закона о пропаганде наркотиков

Сборники Маяковского и Ленина будут маркировать в России
РИА Новости

Сборники Владимира Маяковского и Владимира Ленина начнут маркировать в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о книгах «Война и язык» Маяковского и «Ослиный мост» Ленина. Решение о маркировки произведений связано с законом о пропаганде наркотиков.

С 1 марта начали действовать поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило порядок маркировки таких книг. Согласно правилам, предупреждение должно размещаться на обложке издания.

Маркировку начали получать книги Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого из серии «Жизнь замечательных людей».

16 июня в Москве суд привлек рэпера ICYBANDO (настоящее имя — Иван Костин) к административной ответственности за пропаганду наркотиков. Согласно постановлению Никулинского районного суда города Москвы, Костина оштрафовали за совместный трек с Пашей Техником «На детоксе».

Ране суд утвердил арест продюсеру певицы Линды.

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