Миронов призвал сохранить здравый смысл в борьбе с пропагандой наркотиков в литературе

Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Правительство и соответствующие надзорные ведомства должны обозначить четкие критерии борьбы с пропагандой наркотиков в литературе и искусстве. Об этом «Газете.Ru» заявил глава партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«С 1 марта вступили в силу поправки в закон, направленные на борьбу с пропагандой наркотиков в искусстве и литературе. А сейчас появляются сообщения о том, что под этим предлогом из детских библиотек чуть ли не изымают сказки, где упоминаются «зелья», «волшебная пыльца» и прочие «снадобья». Воистину, заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибет! Оставьте сказки в покое! Никаких таких запретов в законе нет, как нет и пропаганды наркотиков в сказках», — заявил лидер СР.

Он отметил, что в области книгоиздания и книжной торговли широкое толкование норм закона уже привело к «замешательству на грани помешательства».

«Призываю надзорные органы принять четкие и понятные правила, процедуры и критерии в области борьбы с пропагандой наркотиков в литературе и искусстве. Наша партия готова при необходимости инициировать поправки, которые позволят сохранить здравый смысл и защитить закон от чрезмерно широкого толкования и искажений», — добавил Миронов.
 
С 1 марта начали действовать поправки в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», вводящие уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Минцифры России утвердило порядок маркировки таких книг. Согласно правилам, предупреждение должно размещаться на обложке издания.

Маркировку начали получать книги Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, а также биографии Михаила Булгакова и Владимира Высоцкого из серии «Жизнь замечательных людей».

Ранее издатели начали маркировать кулинарные книги из-за закона о наркотиках.

 
